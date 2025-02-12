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Орлов: С таким составом «Зенит» обязан становиться чемпионом

Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустил состав, приближенный к оптимальному, на финал Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Спартака» (3:0).

Источник: РИА "Новости"

«Мне понравился вариант состава “Зенита”. Интересный. Вы видели, в какой форме Вендел? Некоторые говорили, что он не будет выкладываться по полной программе весной, что ему не хватит мотивации. А сколько он пробежал? Только в первом тайме — 4,5 километра. Бразилец серьезно готовится к возобновлению сезона. Все прекрасно понимает.

Считаю, с таким составом, с таким подбором исполнителей “Зенит” обязан становиться чемпионом. Хотя в жизни все бывает. Могут вмешаться травмы, что-то еще. Это я к тому, что тем игрокам, которые вчера вышли на поле, равноценной замены нет», — сказал Орлов «СЭ».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции.

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