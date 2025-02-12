Орлов: С таким составом «Зенит» обязан становиться чемпионом

«Мне понравился вариант состава “Зенита”. Интересный. Вы видели, в какой форме Вендел? Некоторые говорили, что он не будет выкладываться по полной программе весной, что ему не хватит мотивации. А сколько он пробежал? Только в первом тайме — 4,5 километра. Бразилец серьезно готовится к возобновлению сезона. Все прекрасно понимает.



Считаю, с таким составом, с таким подбором исполнителей “Зенит” обязан становиться чемпионом. Хотя в жизни все бывает. Могут вмешаться травмы, что-то еще. Это я к тому, что тем игрокам, которые вчера вышли на поле, равноценной замены нет», — сказал Орлов «СЭ».