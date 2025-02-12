«Динамо» заняло последнее место на зимнем турнире. Сработает ли удивительная стратегия Лички?

«Динамо» завершило Winline Зимний кубок РПЛ на последнем месте. Поражения от «Краснодара» (0:1), «Спартака» (0:1) и «Ростова» (0:4). Последнее получилось совсем болезненным — без шансов, с голами соперника без сопротивления и полной дезорганизацией в обороне.
С одной стороны, все понимают, что этот турнир — лишь этап тренировочных сборов. Только Марцел Личка знает план подготовки команды к возобновлению сезона, ему отвечать за результат. И чешскому тренеру явно не нужна была победа над «Ростовом», если он выставил второй состав.
Однако вопросы все равно возникают. «Динамо» ведь и осенью не особенно радовало болельщиков. Четвертое промежуточное место — в целом нормально, атакующие показатели на высоте, но качество игры и эмоциональное ее восприятие в худшую сторону контрастировало с тем, что мы видели в прошлом сезоне, когда бело-голубые едва не стали чемпионами. «СЭ» писал об этом в декабре.
Весной болельщики ждут прогресса, однако пока не очень понятно, за счет чего он будет достигнут.
Вот, скажем, лидеры по количеству сыгранных минут на сборах среди полевых футболистов: Скопинцев — 211, Кутицкий — 211, Смелов — 210, Макаров — 205, Фернандес — 205, Боков — 194.
Вас ничего не смущает? Предположу, что из них в стартовом составе против «Ростова» 2 марта в матче 19-го тура РПЛ выйдет один только Фернандес. Возможно, еще Кутицкий, если потенциальный новичок Касерес не успеет адаптироваться в новой команде. Так кого наигрывает Личка? Даже с учетом позднего приезда Чавеса и Бителло, медицинских противопоказаний у ряда других игроков все равно удивительно.
ЦСКА и «Краснодар» проводят зимний Кубок своим сильнейшим составом, планомерно наигрывая лучших. «Ростов» — с минимальной ротацией. «Зенит» один из трех матчей сыграл ближайшими резервистами (против команды Карпина), «Спартак» тоже по такой схеме, хотя в финале был все же не второй состав, а скорее смешанный.
И только «Динамо» пошло своим путем: первую встречу провело смешанными составами (с «Краснодаром») — по тайму, затем первым («Спартак») и вторым («Ростов»). В итоге сильнейшие за все время подготовки собрались вместе на поле пока только однажды, сыграв 60 минут. Для данного этапа этого действительно достаточно? Причем и здесь есть нюанс. У голкиперов своя очередность, никак не связанная с полевыми футболистами, так что в той самой единственной встрече основное место в воротах занимал Лещук, а не Лунев.
31-летний Кордоба играет в ОАЭ 62 минуты, а спустя три дня еще 74. В те же дни 22-летний Тюкавин — 62, а затем — 17. Заменяя Бокова, 19-летнего форварда, который за осень получил одну минуту в РПЛ. И вряд ли всерьез улучшит эту статистику весной.
А впереди у «Динамо» всего два матча, где первый состав сможет сыграться, отработать синхронность действий в обороне и атаке — 15 февраля с «Локомотивом» и 21 — с «Краснодаром». Хватит ли суммарно трех встреч за всю зиму? Узнаем уже в марте.
Личка дает резервистам много времени, даже очень много, как мы заметили выше, в ущерб сильнейшим. И за молодых можно было бы порадоваться, но и тут нюансы. Скажем, один из лидеров по числу минут — 19-летний Смелов. Его основное амплуа — атакующий полузащитник, а вспомогательные — центральный и опорный хавбек. Почти все свои 210 минут Егор отыграл в центре обороны. С ростом 178 сантиметров. Сомневаюсь, что когда-то он выйдет в этой роли в официальном матче. Пошла ему на пользу игра на непрофильной позиции или больше прибило неудачное противостояние форвардам того же «Ростова» — вопрос дискуссионный.
Или момент с Кутицким. Он-то, в отличие от Смелова и Бокова, как раз заканчивал год в стартовом составе «Динамо». Но правым защитником. На сборах же основное время получает в центре обороны.
На фоне поражений, естественно, тут же всплывает популярная тема: не идет игра — значит, нужны новички. У «Динамо» это фактически сводится к вопросу о необходимости Глебова, остальные позиции укомплектованы. Но при всем уважении к уровню игры полузащитника «Ростова», давайте будем честны: он не сделает разницу на фоне Лаксальта, Чавеса и Фомина. Да, это хороший футболист, понятно, почему «Динамо» им интересуется, но революцию Глебов точно не совершит.
История с необходимостью новичков вообще, на мой взгляд, перегрета. Частенько стабильный состав куда лучше, чем постоянные ротации с адаптациями. Тот же «Краснодар» вполне осознанно зиму проходит без трансферов. И «Ростов» пока лишь потерял Саравию, никого не получив взамен, но обыграл подопечных Лички — 4:0. И ЦСКА с «Локомотивом» пока без официальных приобретений.
В «Динамо» едет правый защитник из сборной Парагвая Касерес. Однако уверен: игра бело-голубых весной будет зависеть не от него, не от потенциальной покупки Глебова, а от того, в каком состоянии подойдет команда к возобновлению сезона.
Повторюсь, только Личка знает план подготовки бело-голубых, понимает всю стратегию. И если она даст результат на уровне прошлого сезона, когда команда боролась за чемпионство, то снова будет королем. В противном случае озвученные выше наблюдения вызовут логичные вопросы.
Константин Алексеев