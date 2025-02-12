«Динамо» заняло последнее место на зимнем турнире. Сработает ли удивительная стратегия Лички?

Личка дает резервистам много времени, даже очень много, как мы заметили выше, в ущерб сильнейшим. И за молодых можно было бы порадоваться, но и тут нюансы. Скажем, один из лидеров по числу минут — 19-летний Смелов. Его основное амплуа — атакующий полузащитник, а вспомогательные — центральный и опорный хавбек. Почти все свои 210 минут Егор отыграл в центре обороны. С ростом 178 сантиметров. Сомневаюсь, что когда-то он выйдет в этой роли в официальном матче. Пошла ему на пользу игра на непрофильной позиции или больше прибило неудачное противостояние форвардам того же «Ростова» — вопрос дискуссионный.