«Зенит» изящно решил проблему с правым защитником. Вместо покупки дорогого Уэсли арендовал у «Фенербахче» Мимовича

Переход Мимовича оказался выгодным не только для «Зенита», но и для всех сторон. Дело в том, что серб только в январе перешел в «Фенербахче» из «Црвены Звезды» (за которую в этом сезоне даже поиграл в Лиге чемпионов), но… не вписался в лимит и даже не дебютировал. «Огнена не будет ни в одном составе. Вы знаете, что у нас может быть только 14 иностранных игроков, а он 15-й», — заявил главный тренер «Фенера» Жозе Моуринью.