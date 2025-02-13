«Зенит» изящно решил проблему с правым защитником. Вместо покупки дорогого Уэсли арендовал у «Фенербахче» Мимовича

«Зенит» официально объявил о подписании правого защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича. Как сообщалось ранее, это аренда: 20-летний серб проведет остаток сезона в Санкт-Петербурге.
Оптимальное решение
В конце января «Зенит» внезапно остался без номинальных правых защитников — тяжелую травму получил Вячеслав Караваев. Его единственный конкурент Сергей Волков также тяжело травмирован с сентября, поэтому «Зенит» попал в непростое положение в разгар чемпионской гонки.
Как и следовало ожидать, питерский клуб начал искать замену. В течение нескольких недель «Зениту» приписывали интерес к 21-летнему правому защитнику «Фламенго» Уэсли, но требуемая сумма за его трансфер была заоблачной — от 30 до 38 миллионов евро. В итоге, если верить слухам, подписать бразильца не получилось — предложение из Санкт-Петербурга не заинтересовало ни клуб, ни футболиста.
Учитывая условия, на которых перешел Мимович, трансфер серба выглядит очень адекватной альтернативой — и изящным выходом из ситуации.
Плюс для всех
Переход Мимовича оказался выгодным не только для «Зенита», но и для всех сторон. Дело в том, что серб только в январе перешел в «Фенербахче» из «Црвены Звезды» (за которую в этом сезоне даже поиграл в Лиге чемпионов), но… не вписался в лимит и даже не дебютировал. «Огнена не будет ни в одном составе. Вы знаете, что у нас может быть только 14 иностранных игроков, а он 15-й», — заявил главный тренер «Фенера» Жозе Моуринью.
Ситуация выглядит странной: «Фенербахче» потратил на Мимовича 6,7 миллиона евро, а сам Моуринью лично убеждал его перейти в клуб. И развитие ситуации оказалось неприятным сюрпризом как для «Фенербахче», так и для самого Огнена, до перехода спокойно игравшего в Сербии.
Но теперь, похоже, все сложилось как нельзя лучше. «Зенит» получил необходимого правого защитника, «Фенербахче» разгрузил состав, а Мимович едет за практикой в новый чемпионат. И, если повезет, за трофеями — пока в копилке у Огнена только чемпионство и национальный Кубок в Сербии.
Интересный момент: если Мимович поможет «Зениту» выиграть РПЛ, он, вероятно, получит сразу две медали — российскую и сербскую. «Црвена Звезда» в чемпионате страны занимает первое место с гигантским отрывом. Огнен, отыгравший в этом сезоне 12 матчей за «Црвену», претендует на медаль.
К слову, «Фенербахче» тоже борется за чемпионство. Правда, медаль от турецкой команды серб явно не получит.
Что дальше?
Аренда Мимовича — временное решение проблемы, рассчитанное лишь до конца сезона. А вот что будет дальше — очень интересно. Так, журналист Пабло Рафаэль в социальных сетях сообщил, что летом «Зенит» снова попробует купить Уэсли: «В это трансферное окно они отказались от сделки, однако россияне вернутся в июне с предложением в 30 миллионов евро за Уэсли. На данный момент предложение “Зенита” — самое высокое среди европейских команд, предлагаемых “Фламенго”, — написал Рафаэль.
К тому же к концу сезона должен восстановиться Волков, а к началу следующего — и Караваев. У Вячеслава контракт с «Зенитом» до 2026 года, у Сергея — до 2028-го, поэтому, когда оба вернутся в строй, вопрос с новым правым защитником может перестать быть актуальным.
По данным Transfermarkt, стоимость Мимовича оценивается в 4 миллиона евро.
Артем Белинин