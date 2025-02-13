Матео Кассьерра: Энрике, как и Малком, оставит очень яркий след в Петербурге

— Конечно, наша турнирная ситуация могла быть гораздо лучше. Мы допустили ряд осечек, причем домашних. Нам никогда не нравится терять очки, особенно дома. Если бы не эти два поражения на финише первой части сезона, то у нас была бы сейчас довольно неплохая разница в очках по отношению к преследователям. А так получается, что мы идем вровень и на втором месте. Очень обидно и горько вот так в родных стенах перед своими болельщиками проигрывать, но прошлый год — это уже прошлое. Теперь уже год новый и очень сложный. Будет непростая борьба, но я и каждый человек в клубе максимально сконцентрированы на том, чтобы сделать всё от себя зависящее.