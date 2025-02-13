Матео Кассьерра: Энрике, как и Малком, оставит очень яркий след в Петербурге

Колумбийский футболист «Зенита», один из лидеров и лучших бомбардиров петербургского клуба Матео Кассьерра в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» рассказал о подготовке ко второй части сезона, серьезном обновлении состава, конкуренции с Александром Соболевым, а также о надеждах сыграть на ЧМ-2026.
Уверен, что Караваев со всем справится
— Легко ли тебе дались первые после долгой паузы матчи на сборах в Катаре?
— Все-таки после долгого отпуска очень тяжело выкладываться на 100%. Ноги еще не привыкли, плюс нагрузки от тренировочного процесса. В общем, было сложно. Особенно в первом матче, ко второму уже чуть разбегались, поэтому ощущения были гораздо лучше.
— Травма Караваева — самая грустная новость этой зимы для «Зенита». Ты помнишь свою первую реакцию, когда узнал о повреждении Вячеслава? Как ты и команда поддержали его?
— Это очень грустная новость. Каждый из нас вносит свою лепту в общий успех, поэтому травма Славы — огромная потеря для «Зенита». Все в команде хотят увидеть его скорее в строю, пожелали ему здоровья лично. Я от себя в очередной раз желаю ему скорейшего выздоровления. Уверен, что Слава со всем справится. Он очень сильный духом и характером человек, настоящий боец. Мы все очень ждем его возвращения.
— Сейчас «Зенит» находится на сборах в Абу-Даби. Что можешь сказать о них? Как ощущения?
— Вторые сборы точно не ощущаются гораздо легче. Работа изменилась, но она напряженная, насыщенная и очень интенсивная. В Дохе мы больше работали в тренажерном зале, было много беговой работы. Восстанавливали кондиции после отпуска. В Абу-Даби у нас уже больше игровой нагрузки в плане товарищеских матчей и работы с мячом. При этом тренировки очень непростые, требуется качественно подходить к вопросу восстановления. Все стараются как следует спать, правильно питаться.
— Воспринимали ли в команде игру против ЦСКА в Winline Зимнем кубке РПЛ как репетицию перед матчем в чемпионате, который состоится 1 марта?
— До официальной игры еще очень много времени и тренировок, поэтому матч в рамках Зимнего кубка был просто частью подготовительного процесса. Воспринимали эту встречу как возможность качественно поспарринговаться и выполнить задачи, которые перед нами поставил тренерский штаб. Ровно так же мы воспринимаем любой матч в рамках подготовки на сборах.
— Нервничал ли ты перед тем, как пробить пенальти в матче с ЦСКА? Все-таки ты нечасто бьешь 11-метровые.
— Нет, совсем не нервничал. В целом мне довольно несвойственна какая-то нервозность, несмотря на то что я не так часто исполняю пенальти. Это тот элемент, над которым мы в достаточной мере работаем на тренировках, поэтому спокойно подошел к точке и исполнил удар.
Трансфер Луиса Энрике, уход Клаудиньо, мотивация Вендела
— «Зенит» — главный хедлайнер этого зимнего трансферного окна в РПЛ. Для тебя не стали шоком заметные изменения в команде прямо посередине сезона?
— Не стали. Это футбол, и в нем такое происходит. Игроки приходят и уходят, так что удивляться тут особо нечему. Артур и Клаудиньо были очень важными игроками для команды, но пришло время двигаться дальше без них. Каждый выбрал свой путь. У нас же осталось меньше месяца до первого официального матча, и наша задача — провести это время как можно более продуктивно, потому что всегда весенняя часть гораздо сложнее, чем летне-осенняя. По-другому складывается борьба, ставки растут. Нам нужно быть максимально готовыми к возобновлению сезона.
— Первый новичок «Зенита» в 2025-м — Луис Энрике. Что ты можешь сказать о нем? Как прошло его знакомство с командой?
— Команда сразу же радушно приняла его. Как и всегда принимает любого нового игрока. Здесь всё сделано для того, чтобы процесс адаптации новичка прошел как можно скорее, чтобы он быстрее начал проявлять свои лучшие качества и помогать в достижении общих целей. В конечном итоге самое важное всегда — чтобы «Зенит» был победителем. По сути, клуб ничего не потратил, но сумел пригласить очень качественного футболиста: всё, что я вижу на тренировках, говорит о том, что Энрике — хороший и яркий игрок, который принесет «Зениту» очень много пользы. Уверен в этом.
— Судя по большинству комментариев в соцсетях, болельщики не сомневаются в его футбольных качествах. Расскажи, какой он вне поля.
— Луис выглядит очень спокойным и приятным парнем, легким в общении. Самое главное то, как он будет проявлять себя на поле. А там, уверен, он принесет много пользы. Энрике — атлетичный и быстрый игрок с хорошим ударом. И у него еще есть время, чтобы к возобновлению сезона подойти в максимально хорошей форме.
— Энрике некоторые называют новым Малкомом. Как считаешь, они в чем-то похожи?
— Мне кажется, не совсем корректно сравнивать двух разных футболистов. Малком — замечательный, потрясающий игрок. Луис — тоже очень качественный и сильный атлет. Уверен, что Энрике, как и Малком, оставит очень яркий след в Петербурге. У него есть всё, чтобы написать свою классную историю в «Зените». Это действительно очень качественный и сильный футболист.
— Энрике — еще один игрок в линию атаки. Как ты относишься к тому, что конкуренция за место в старте ужесточилась?
— Конкуренция постоянно присутствует в спорте и всегда идет на пользу общему делу. Каждый старается расти, прибавлять, чтобы заслужить место в старте. В итоге прибавляет вся команда. Я очень спокойно воспринимаю конкуренцию и считаю, что каждому по силам быть полезным и помогать. Со своей стороны я как старался выкладываться на каждой тренировке и в каждом матче на 100%, так и продолжу. Все мы здесь делаем общее дело. Кто бы ни выходил на поле, задача каждого — сделать так, чтобы максимально приблизить «Зенит» к итоговому успеху.
— С каким настроением сейчас тренируется Вендел? Все-таки уже известно, что летом он покинет команду. У некоторых есть опасения, что он теперь не будет выкладываться на поле полностью.
— Когда заранее известно, что игрок покинет команду, мотивация и то, насколько человек будет выкладываться, — это очень индивидуальный вопрос. У каждого игрока происходит по-разному. Вендел — отличный футболист, который уже принес много пользы и славы «Зениту» за всё проведенное в команде время. Впереди у него еще полгода, чтобы продолжить приумножать славу. У каждого, кто сейчас в «Зените», есть четкая цель — побеждать всегда.
— Что ты можешь сказать об уходе Клаудиньо?
— Могу только пожелать ему большой удачи в будущем, у нас с ним прекрасные отношения. Клаудиньо очень многое сделал для «Зенита»: мы все вместе сражались, побеждали и радовались, а порой терпели поражения и огорчались. Буду следить за ним и болеть. Он выбрал для себя следующий этап футбольной карьеры, и надеюсь, что те победные традиции, которые он сам проживал в «Зените», будут с ним дальше.
Соболеву не нужны ни мои, ни чьи-либо другие советы
— В товарищеских матчах на сборах ты в основном играешь слева в атаке. Можно ли сказать, что твоя позиция теперь поменялась?
— По ходу этого сезона и раньше были разные матчи, в которых я где-то смещался на край нападения, где-то играл в центре или занимал позицию «под нападающим». В целом я могу закрыть несколько позиций в линии атаки. Ничего сложного для меня в этом нет.
— У тебя сейчас 6 голов в 18 турах РПЛ. В прошлом сезоне ты забил 21 в 28 матчах. Почему снизилась результативность?
— Я уже отвечал на подобный вопрос, когда, наоборот, после низкой результативности стал много забивать. Тогда тоже спрашивали, что поменялось. Ничего не меняется. Я работаю с той же самоотдачей, прилагаю столько же усилий, даже больше. Стараюсь быть полезным в каждом игровом моменте и реализовывать их, когда они возникают. Так бывает: иногда залетает всё, а иногда ничего или несколько. Не обращаю внимания на цифры. Каждому игроку атаки хочется чаще забивать и отдавать голевые передачи.
— Александр Соболев — твой прямой конкурент за место в основе. Как считаешь, чем в футбольном плане вы похожи и чем отличаетесь?
— Мне кажется, что мы с Сашей — два нападающих с совершенно разными характеристиками. Моя задача — играть в футбол и приносить пользу команде результативными действиями, забивая голы и отдавая передачи. Сравнениями, а также поисками схожести и отличий занимаются другие люди. Те, кому по душе эти параллели проводить. Самое главное для меня, чтобы команда, цвета которой я защищаю, всегда побеждала.
— Что Соболеву нужно сделать, чтобы забить первый гол в РПЛ? И давал ли ты ему какие-то советы? У тебя ведь тоже была похожая безголевая серия в прошлом сезоне.
— Я убежден, что Александру не нужны ни мои, ни чьи-либо другие советы. Соболев — профессионал с большим опытом игры. С хорошей карьерой за спиной и отличным будущим. Очень качественный и сильный нападающий, который совершенно точно будет помогать «Зениту» во второй части сезона. Никакие советы ему не нужны, он и так всё знает и понимает. Он делает всё для того, чтобы помогать команде. А результативные действия обязательно придут.
Провальная концовка первой части чемпионата, тяжелый график весной
— «Зенит» закончил первую часть сезона РПЛ на втором месте, хоть и с таким же количеством очков, как и «Краснодар». Как оценишь игру команды в целом?
— Конечно, наша турнирная ситуация могла быть гораздо лучше. Мы допустили ряд осечек, причем домашних. Нам никогда не нравится терять очки, особенно дома. Если бы не эти два поражения на финише первой части сезона, то у нас была бы сейчас довольно неплохая разница в очках по отношению к преследователям. А так получается, что мы идем вровень и на втором месте. Очень обидно и горько вот так в родных стенах перед своими болельщиками проигрывать, но прошлый год — это уже прошлое. Теперь уже год новый и очень сложный. Будет непростая борьба, но я и каждый человек в клубе максимально сконцентрированы на том, чтобы сделать всё от себя зависящее.
— Последние провальные матчи с «Крыльями» и «Акроном» еще свежи в памяти или уже стер?
— Никогда не держу в голове ни победы, ни поражения. Для меня важна только следующая игра, потому что с прошедшей уже ничего не сделать. Это уже перевернутая страница. Сейчас мы занимаемся тем, что пишем новую главу.
— Сразу после возобновления сезона у «Зенита» будет тяжелый график. Важнейшие игры с ЦСКА и «Спартаком», непростые выезды в Воронеж и Ростов-на-Дону. В команде понимают, что времени на раскачу не будет?
— Конечно. Как только возобновится сезон, нужно будет набирать скорость от нуля до ста в кратчайшие сроки. Именно для этого мы сейчас работаем на сборах на пределе возможностей. Главная цель в «Зените» из года в год не меняется: быть первыми во всех турнирах. На каждой тренировке мы улучшаем то, что необходимо улучшить, и исправляем то, что необходимо исправить. Потому что да, вы правильно сказали, времени на раскачку не будет. Все в «Зените» это понимают.
— Сезон-2024/25 для «Зенита» особенный — клубу исполняется 100 лет. Что эта цифра значит для тебя?
— Важнейший сезон, важнейшая цифра для клуба. Я очень счастлив, что проживаю этот исторический момент вместе с «Зенитом».
— Перед стартом сезона были слухи о возможном переходе Кордобы в «Зенит». Скажи честно, он не советовался с тобой по этому поводу?
— Нет, никаких контактов у нас не было. Я не знаю, что там были за слухи. Знаю, что в итоге он продлил контракт с «Краснодаром». Сейчас каждый из нас защищает цвета своего клуба, мы с ними боремся за чемпионство.
— В 2026 году чемпионат мира. Ты надеешься поехать туда в составе сборной Колумбии?
— Безусловно. Я уже знаю, что такое надевать футболку сборной. И это невероятное чувство. Но в первую очередь я должен быть сосредоточен на матчах за «Зенит» и делать всё зависящее, чтобы проявлять себя, приносить пользу. И тогда, если представится возможность помочь сборной Колумбии, с радостью ею воспользуюсь. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы такую возможность получить.
— Расскажи о своих личных планах на 2025 год.
— Я счастлив мыслью о том, что вот-вот второй раз стану отцом. В конце весны у меня родится дочка. Для меня самое главное, чтобы всё прошло хорошо. Чтобы она родилась здоровой. Если говорить о футболе, то очень хочется в конце сезона отпраздновать чемпионство вместе с «Зенитом». Это будет особенный момент для меня, и мне бы хотелось запомнить его именно таким образом.
Роман Кольцов