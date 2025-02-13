Суд отклонил иск Мамаева к бывшей жене

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил иск экс-футболиста сборной России Павла Мамаева о взыскании неосновательного обогащения с бывшей супруги Аланы, сообщили РИА Новости в суде.
«Отказано в удовлетворении иска», — сказал собеседник агентства.
Ранее Алана Мамаева в своем Instagram* сообщила, что она получила досудебную претензию от Мамаева.
«Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги, которые он переводил мне во время нашего брака…», — рассказывала она.
По ее словам, речь шла о сумме чуть более 10 миллионов рублей. Затем иск дошел до суда.
Павел и Алана Мамаевы развелись в апреле 2021 года после восьми лет брака.
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