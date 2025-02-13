«Все было на уровне». Секретный запасной «Зенита» на зимних сборах

«У нас два матча в день. Богданыч сказал: “На всякий случай бери форму, а там посмотрим”. Семак же знает, в какой форме я нахожусь, потому что участвую в упражнениях. Надеюсь, не сильно подвёл ребят игрой. На мой взгляд, всё было на уровне. Семак сказал: “Давай минут 20”. Я про себя подумал: “20? Можно и побольше”. Я бегаю каждый день, физически я готов. Но чтобы быть в игровом тонусе, надо чуть иначе тренироваться. Ребята поддержали, на турнире завоевали трофей, пусть он ничего и не значит. Получается, своей заменой я дал возможность сыграть тем, кто вышел со “Спартаком”. Участие в матче РПЛ? Я был бы готов ко многим вещам, но это уже нереально. С “Пюником” это был бонус».