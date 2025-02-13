Аршавин объяснил, зачем «Зенит» взял защитника Мимовича в аренду

«Аренда — хороший вариант и для “Зенита”, и для “Фенербахче”, потому что он всё равно не мог за них играть. Для “Зенита” хорошо, что игроки, которые есть на этой позиции, восстановятся и не будет перебора иностранцев. Но в целом всё будет от него зависеть. Если он сверкнёт и будет выдавать классные матчи, возможно, его и оставят», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».