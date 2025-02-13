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Гладилин: «Зенит» и «Спартак» думают о будущем, а не живут сегодняшним днём

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин объяснил дорогостоящие трансферы российских топ-клубов.

Источник: ФК "Зенит"

«Спартак» и «Зенит» тратят большие деньги на новых футболистов ради чемпионства в РПЛ. Но также они думают о возможном возвращении в еврокубки. Первоначальная цель команд — взять золото, а рано или поздно мы всё равно будем участвовать в международных матчах. Возможно, даже в следующем сезоне, поэтому эти футболисты пригодятся и там. «Зенит» и «Спартак» думают на перспективу, а не живут только сегодняшним днём.

Семаку виднее потенциал «Зенита» в Лиге чемпионов. Но, конечно, топ-клубы котируются выше. Думаю, что наши команды были бы середняками в Лиге чемпионов, занимая 16−20-е места«, — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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