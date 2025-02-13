Бубнов: стартовый состав «Спартака» не смог оказать достойного сопротивления «Зениту»

«Тренер “Спартака” откровенно начудил, выставив резерв с первых минут против мощного соперника. Непонятно, на что он надеялся. План Станковича провалился! Стартовый состав не смог оказать достойного сопротивления. Футболисты “Зенита” просто разорвали без шансов москвичей. Получилось, что в первом тайме команда Семака тренировала позиционную атаку, а не билась на равных с крутым соперником за трофей. Петербуржцы забили три лёгких гола. Опять начудил вратарь спартаковцев Александр Максименко», — приводит слова Бубнова Sportbox.