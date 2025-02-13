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Тренер «Зенита» Анюков высказался перед товарищеским матчем с «Уралом»

Член тренерского штаба санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с «Уралом».

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится 14 февраля и пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян».

— «Урал» играет в Первой лиге. Как оцените соперника?

— У нас нет деления на слабых и сильных соперников — все умеют играть в футбол и все знают, как это делается. Думаю, нас ждёт хорошая игра. Какой она выйдет на деле, увидим 14 февраля, — приводит слова Анюкова официальный сайт «Зенита».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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