Тренер «Зенита» Анюков высказался перед товарищеским матчем с «Уралом»

— У нас нет деления на слабых и сильных соперников — все умеют играть в футбол и все знают, как это делается. Думаю, нас ждёт хорошая игра. Какой она выйдет на деле, увидим 14 февраля, — приводит слова Анюкова официальный сайт «Зенита».