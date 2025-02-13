«Нельзя себя так вести». Бубнов — об удалении Станковича в матче с «Зенитом»

«Поведение Станковича в моменте с удалением можно только осуждать. Нельзя себя так вести главному тренеру “Спартака”, это его не красит. Проигрывать тоже нужно уметь, тем более, если в этом есть твоя вина.», — приводит слова Бубнова Sportbox.