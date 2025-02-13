«Спартак» никогда столько не тратил! «Зенит» мимо золота в год столетия?

Рекордные траты «Спартака»
Главная опасность для «Зенита» исходит от «красно-белых»: они набрали к перерыву ход и в последних матчах показывали по-настоящему чемпионский футбол. Станкович, которого болельщики готовы были проводить в Милан или Белград после поражения в первом туре в Оренбурге, сумел убедить всех. Не только фанатов, но и руководство клуба, предоставившего карт-бланш на серьезные покупки в зимнее трансферное окно. Не будь у москвичей реального шанса обойти «Зенит» в оставшихся 12-ти турах, как минимум, до лета их бы отложили.
«Спартак» уже побил рекорд клуба по тратам за сезон. По оценке Transfermarkt, они составили 58,4 миллионов евро. Предыдущий рекорд установили в сезоне-2019/2020, когда «красно-белые» потратили 42,5 миллиона. Больше половины ушло на два последних приобретения. У аргентинского «Ривер Плейта» за 10 миллионов взяли полузащитника Пабло Солари, а греческий АЕК за 18,7 миллиона согласился отдать форварда Ливая Гарсию. При этом тот же всезнающий Transfermarkt оценивал трансферную стоимость новичков «красно-белых» скромнее — в семь и 15 миллионов. Впрочем, для российских клубов с учетом и нынешних реалий, и амбиций их руководителей цены на трансферном рынке сейчас завышены.
Ни один из возможных конкурентов «Зенита», включая лидирующий «Краснодар» и заявляющее о чемпионских амбициях «Динамо», не проявляет пока такой. До закрытия зимнего окна меньше двух недель, а они, как и ЦСКА с «Локомотивом», пока никого не подписали. Именно «Спартак», который, похоже, вознамерился собрать такие же два практически равноценных состава, какие есть в распоряжении Семака, заявляет о себе как о главном конкуренте «Зенита».
Конфуз
Хотя поначалу казалось, что и в зимней трансферной кампании питерцы уделают всех. «Зенит» изящно провел рокировку на правом фланге атаки, заменив Артура на Луиса Энрике, выгодно продал потерявшего мотивацию в РПЛ Клаудиньо и сумел договориться с «Ботафого» об аренде также приунывшего Вендела до конца юбилейного сезона. И на сборах, как и в финале официального турнира, бразилец играл, как в лучшие свои сезоны в «Зените».
Только проблем питерцам избежать не удалось. Конфуз случился с трансфером уругвайца Родриго Саласара из португальской «Браги». Хотя председатель правления «Зенита» Александр Медведев в очередной раз призвал журналистов не обращать внимание на слухи, прокололись сами зенитовцы. На официальном сайте клуба появилась фотография, на которой уругваец тренировался вместе с постоянными одноклубниками. Ее очень быстро убрали, и, как сообщил источник РИА Новости, никого из виновных за появление секретной информации не уволили.
А трансфер между тем сорвался. По информации португальского O Gogo, из-за отсутствия финансовых гарантий от российского клуба в условиях санкций на банковскую деятельность. Португальские источники оценивали сделку в 15 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Саласар уже вернулся в расположение «Браги».
За кого 30 миллионов евро?
Неожиданные проблемы создала травма Вячеслава Караваева, из-за которой он пропустит концовку сезона. Учитывая, что купленный на его позицию летом Сергей Волков получил травму еще осенью и до сих пор не восстановился, провис правый фланг обороны. По ходу сезона Семак использовал на ней Густава Мантуана, переквалифицировав атакующего игрока в защитника. Как раньше сделал это в отношении Алексея Сутормина.
Такой выбор достаточно логичен. Против «Зенита» редко кто рискует играть первым номером, а крайние защитники часто подключаются к атакам, и Мантуан в такой игре не менее эффективен, чем Дуглас Сантос. Что он и доказал в финале Зимнего Кубка РПЛ. Только ведь и замена, желательно, равноценная нужна, но ни Страхинья Эракович, ни Нуралы Алип в роли крайних защитников Семака пока не убеждают.
«Зенит» готов был, по утверждению бразильских источников, отдать 33 миллиона евро с учетом бонусов за восходящую звезду бразильского футбола Уэсли. В нынешнем зимнем трансферном окне это самое дорогостоящее предложение, которое получил «Фламенго». Только клуб из Рио решил пока не продавать свою звезду, которая и сама не горит желанием отправиться в Россию. Ведь на Уэсли положил глаз «Манчестер Юнайтед», назвавший приобретение бразильского защитника приоритетной целью будущим летом.
«Зенит» же, по утверждению турецких источников, договорился об очень приемлемом варианте — взять до конца сезона в аренду сербского защитника Огнена Мимовича, которые нынешней зимой перешел из «Црвены Звезды» в «Фенербахче». Оба клуба связаны с «Зенитом» дружескими и деловыми отношениями. Они регулярно проводят товарищеские матчи в ходе летних сборов и пауз на игры национальных сборных. Белградцы даже арендовали у питерцев Ваню Дркушича, который уже вернулся в расположение «Зенита» после вылета «Црвены Звезды» из Лиги чемпионов.
По ходу сборов Семак несколько раз обмолвился, что ждет еще одного-двух новичков. Вариант с Саласаром отпал, и неожиданно вернулись к кандидатуре Жедсона Фернандеша. Хотя Медведев и отрицает эту информацию, но в турецкой прессе она активно обсуждается. Летом «Зенит» уже пытался приобрести полузащитника «Бешикташа», предложив ему зарплату в три миллиона евро без учета бонусов и контракт на четыре сезона. Португалец даже согласился, но в последний момент трансфер сорвался.
Из конкурентов только «Спартак»?
Пикантность нынешней ситуации в том, что на Фернандеша претендует и «Спартак». Только боссы «Бешикташа», увидев такой интерес из РПЛ, подняли ценник до 30 миллионов евро. И «Спартак», и «Зенит», по данным турецких источников, готовы заплатить 20. Transfermarkt говорит, что и это много.
В московском клубе португальца рассматривают в качестве альтернативы Ивану Иличу из «Торино». Летом и его хотел приобрести «Зенит», а в сербской прессе писали о сделке как о свершившемся факте. Подтвердил информацию и Лука Илич, старший брат Ивана, приезжавший на предсезонный турнир в Санкт-Петербург в составе «Црвены Звезды». Сейчас в борьбе за Илича «Зенит» со «Спартаком» не конкурируют.
Хотя в гонке расходов на трансферном рынке два самых популярных и богатых клуба страны подняли планку очень высоко. Остальные 14 команд РПЛ все вместе приблизиться к таким затратам не могут. Остается только задаться вопросом: оправдаются ли такие дорогостоящие приобретения, и стоит ли того золото чемпионата России? Пусть даже и в юбилейный сезон, но во времена, когда в других сферах деньги приходится считать.
Борис Ходоровский