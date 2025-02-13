«Спартак» никогда столько не тратил! «Зенит» мимо золота в год столетия?

Летом под столетие «Зенит» провел мощную трансферную кампанию, завершив ее уже по ходу чемпионата приобретением Лусиано и Соболева. На старте сезона команда Семака демонстрировала настолько мощную игру, что ни у кого не оставалось сомнений: седьмой подряд титул питерцы завоюют без той валидольной концовки, которой сопровождался шестой. Только что-то пошло не так. На финише осенне-зимней части чемпионата «Зенит» потерпел два домашних поражения от середняков РПЛ, упустил возможность уйти в отрыв и остался на промежуточном финише на второй позиции, уступая, правда, «Краснодару» только по результату личной встречи. Что на самом деле не так и почему Питер может достать «Спартак» — в материале РИА Новости Спорт.