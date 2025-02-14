«Шел переговорный процесс, все было рядом. “Спартак” — моя мечта». Интервью экс-главы РПЛ Хачатурянца о судействе, коррупции и красно-белых

— ЭСК всегда объясняла и мотивировала свои решения. Это часть ее работы. Я думаю, что в этом и есть залог успеха. Плюс я все-таки настаивал бы на возвращении полиграфа, на более тщательных проверках. То есть, если бы я вернулся, вновь ввел бы все эти правила, по которым при мне работал судейский комитет.