«Шел переговорный процесс, все было рядом. “Спартак” — моя мечта». Интервью экс-главы РПЛ Хачатурянца о судействе, коррупции и красно-белых

Ашот Хачатурянц много лет был одним из главных действующих лиц российского футбола. С 2019 по 2022 год он возглавлял судейский комитет. А с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.
После ухода с этих постов 2,5 года назад Хачатурянц редко появлялся в СМИ, при этом открыл свою спортивную школу. Но пресса писала о возможном возвращении 56-летнего функционера в наш футбол.
«СЭ» пообщался с Ашотом Хачатурянцем.
Для возвращения в судейский комитет должен быть выполнен ряд условий
— Осенью появилась информация, что вы близки к возвращению в судейский комитет. Как можете прокомментировать эту информацию?
— Нет, друзья, я пока не рассматриваю это.
— Вообще возвращение в российский футбол?
— Нет, я имею в виду судейский корпус. Есть ряд условий, которые я выдвинул. Пока они не выполнены. Но я не могу быть безразличным к этой истории. Это очень много для меня значит.
— Как вы отреагировали на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в нашем судействе? Как эту ситуацию исправлять?
— Считаю, для того чтобы вернуться опять к серьезным реформам, необходимо восстановить компетентную экспертно-судейскую комиссию. Чтобы туда вернулись эксперты, мнение которых не вызывало бы ни у кого сомнений. И рейтинги судей выстраивались бы исходя из решений именно этой комиссии. Чтобы она была независимой, чтобы она, самое главное, могла спокойно работать.
— Это и было вашим условием?
— Самое главное — возвращение экспертов, к которым было бы доверие всех команд. Это самое важное. Чтобы это были бы оценки, к которым ни у одного из клубов не было бы вопросов. Решение было бы окончательным.
— Как вы смотрите на то, чтобы в состав ЭСК входил один из представителей клубов РПЛ, был там наблюдателем?
— ЭСК всегда объясняла и мотивировала свои решения. Это часть ее работы. Я думаю, что в этом и есть залог успеха. Плюс я все-таки настаивал бы на возвращении полиграфа, на более тщательных проверках. То есть, если бы я вернулся, вновь ввел бы все эти правила, по которым при мне работал судейский комитет.
— Мы видим, что периодически некоторые судьи покидают списки. Например, Турбин. Как вы на это смотрите?
— Знаете, я не хочу комментировать эту историю по ряду причин. С большим уважением отношусь к Милораду Мажичу (глава департамента судейства и инспектирования. — Прим. «СЭ») и Павлу Каманцеву (председатель судейского комитета. — Прим. «СЭ»). Хотя вопрос профессиональных качеств и управленческих — это не всегда одно и то же. Поэтому, может быть, сейчас и есть некоторые проблемы, связанные с этим.
«Спартак»
— Также появлялась информация, что вы можете занять руководящую должность в «Спартаке». Это действительно так?
— Был переговорный процесс. К сожалению для меня, он ничем не закончился.
— На чем не сошлись?
— Об этом я не могу говорить, но «Спартак» — это моя мечта.
— Когда были переговоры? Летом?
— Это я тоже не могу комментировать.
— Но назначение было рядом?
— Да, было рядом.
Авторы: Константин Белов, Дарик Агаларов