Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» победил «Урал» в контрольном матче

«Зенит» победил «Урал» в контрольном матче на зимнем сборе в ОАЭ.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» переиграли екатеринбургский «Урал» на зимнем сборе в ОАЭ.

Встреча прошла в пятницу в Абу-Даби и завершилась со счетом 3:1 в пользу действующих чемпионов России.

У победителей дубль оформил Андрей Мостовой (52-я и 84-я минуты), еще один мяч забил Максим Глушенков (68). У «Урала» отличился Даниил Кузнецов (40).

В матче с «Уралом» за «Зенит» дебютировал новичок команды Огнен Мимович, который ранее перешел к «сине-бело-голубым» на правах аренды из турецкого «Фенербахче». Серб вышел на матч в стартовом составе петербуржцев, также с первых минут в матче принял участие форвард Александр Соболев, который ранее пропустил финал Зимнего кубка РПЛ против московского «Спартака».

Зенит
Урал
Премьер-лига: таблица и календарь