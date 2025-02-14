«Зенит» победил «Урал» в контрольном матче

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» переиграли екатеринбургский «Урал» на зимнем сборе в ОАЭ.
Встреча прошла в пятницу в Абу-Даби и завершилась со счетом 3:1 в пользу действующих чемпионов России.
У победителей дубль оформил Андрей Мостовой (52-я и 84-я минуты), еще один мяч забил Максим Глушенков (68). У «Урала» отличился Даниил Кузнецов (40).
В матче с «Уралом» за «Зенит» дебютировал новичок команды Огнен Мимович, который ранее перешел к «сине-бело-голубым» на правах аренды из турецкого «Фенербахче». Серб вышел на матч в стартовом составе петербуржцев, также с первых минут в матче принял участие форвард Александр Соболев, который ранее пропустил финал Зимнего кубка РПЛ против московского «Спартака».