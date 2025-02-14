Этот трансфер клуба РПЛ невозможно объяснить. Зачем «Ростов» привез иностранного вратаря и что с ним теперь делать

«Ростов» все еще молчит на трансферном рынке. Вокруг команды, кажется, все кружится рядом с Глебовым (интерес «Динамо») да Голенковым (на форварда заглядывается «Локомотив») — и нежеланием ростовчан их отпускать.
Один из немногих слухов на вход — и то угасающий — гипотетический переезд уехавшего из «Спартака» Селихова. Александр стал бы четвертым кипером «Ростова» в заявке, а до недавних пор была опция и с 20-летним Цулаей. Михаил только этой зимой ушел свободным агентом в тульский «Арсенал».
Из всех вратарей, которые в новом сезоне оказались у Кафанова, вопросы вызывает единственный кипер-легионер на всю РПЛ — босниец Ханкич. Этот трансфер понять нелегко.
И вот почему.
Должен был переходить в МЛС, но внезапно уехал в «Ростов»: говорит, что все из-за Кафанова
Боснийца в «Ростов» привезли летом 24-го — на тот момент у Кафанова под рукой совсем не было вратарей. Песьяков резко умотал в «Крылья», а с Медведевым контракт просто не продлили — хотя Никита хотел остаться:
«Наверное, в “Ростове” сочли, что найдут более сильного вратаря. Разговора со мной о контракте так и не состоялось, даже понятийного. Агент с клубом общался, но все было сильно далеко от конкретики. Я хотел и был готов остаться. Ростов — мой дом, те же переезды вообще не смущали».
Чем Медведев не устраивал руководство — неясно.
И вот в «Ростов» одновременно прилетают Ятимов и Ханкич — первого взяли за €250 тысяч, второго — за €100 тысяч.
Ятимов давно привлекал Кафанова, чего никто, в общем-то, особо не скрывал. Об интересе писали как минимум с 2023-го. «В летнее трансферное окно “Ростов” повторно обращался к голкиперу “Истиклола” Рустаму Ятимову», — говорил агент Тилавпур в позапрошлом году.
Ханкич же возник неочевидно. Зимой должен был перебираться в МЛС, но поссорился со своим «Ботевом» и остался до лета. В клубе, судя по Transfermarkt, помощником тренера работал Тимур Дагуев — он первым и заговорил о трансфере кипера в «Ростов».
«Мы договорились, что Ханкич остается в “Ботеве”, но в контракте прописывается символическая сумма выкупа. Летом мы этой опцией и воспользовались. Я предложил “Ростову” вариант, Виталий Витальевич Кафанов уже через день дал положительный ответ, мы перешли к сделке. Для самого Хидаета вопрос был закрыт сразу, он очень хотел попасть именно к Кафанову», — говорил Даугаев. Заявлялось, что в этой сделке он — агент Ханкича.
Сам босниец уверял: «Для меня большая честь работать с таким тренером, как Виталий Кафанов. Он одна из главных причин, почему я перешел в “Ростов”.
Сумма — повторим: сто тысяч евро — действительно похожа на символическую.
И поиграл Ханкич пока только символически: полностью проиграл конкуренцию Одоевскому и Ятимову, которые пришли одновременно с ним (Даниил — через неделю), и с тех пор — все слишком скромно. 3 матча, 5 пропущенных и одно заработанное очко в матчах с его участием.
И, пожалуй, главный хайлайт:
После трансфера Одоевского (за которым, кстати, Кафанов тоже следил не первое окно) возникает вопрос: а точно ли босниец был нужен тренерскому штабу? Слухи про Даниила появились в июне — тогда же привезли Ятимова и Ханкича.
Кафанов называл Одоевского «очень обучаемым и сообразительным» и отмечал, что тот быстрее всех прогрессирует. Ятимова тренер хотел давно — и в итоге дал ему место основного. А про боснийца говорил так: «У Ханкича такого опыта [игры в РПЛ] вообще не было, потому что чемпионат Болгарии на две головы ниже РПЛ, не в обиду болгарским футболистам».
Кафанова давно и по праву считают главным идеологом российской вратарской школы, как бы он ни отмахивался от этого звания. С иностранными голкиперами тренер не работает уже давно — последним был Плетикоса в бердыевском «Ростове» десять лет назад. С тех пор агенты и руководители наверняка не раз предлагали Виталию Витальевичу иностранных киперов — и все же к нему ехали только вратари из России: все знают, как он запускал карьеры Рыжикова и Медведева, реанимировал Джанаева и Песьякова.
Привезти легионера — совсем не почерк Кафанова последних лет. Что, сейчас все изменилось?
Что теперь? Ханкич совсем не играет и хочет уйти
Зимнее окно в России закрывается через несколько дней — кажется, Ханкич продолжит безучастно сидеть на банке и помогать в двухсторонках. Он не появлялся в товарищеских играх этой зимой (играли только Одоевский и Ятимов), и, очевидно, Хидаета такой расклад мало устраивает. Болгарская пресса еще в декабре писала, что кипер не против уйти из «Ростова», даже были разговоры про софийский ЦСКА. Однако все быстро заглохло, а новых контактов — уж в прессе-то — совсем нет. Разве что удивительная подписка Хидаета на «Урал».
Если клуб на него рассчитывает — тогда зачем вдруг «Ростову» понадобился Селихов, о котором с упорством писали более-менее все? И что бы делали с Ханкичем прямо сейчас, если бы договорились с экс-кипером «Спартака»? Уж четыре вратаря — даже для Кафанова — совсем, кажется, перебор.
Отсюда — логичные вопросы: зачем нужен был этот трансфер клубу и лично Кафанову? Еще раз — Виталий Витальевич уже давно не работает с иностранными голкиперами, они ему, кажется, просто неинтересны. А если Хидает так был необходим тренерскому штабу, тогда зачем брался третий — Одоевский? Совсем неудивительно, если окажется, что арендовали его у «Зенита» по просьбе Кафанова.
От 31-летнего игрока с годичным простоем избавиться будет еще сложнее, если до лета Ханкич продолжит сидеть на скамейке. По Transfermarkt контракт у боснийца до следующего лета. Либо клуб сейчас находит вариант с арендой и платным выкупом (что исключительно с технической точки зрения маловероятно), либо вовсе рискует отдать его бесплатно.
И зачем тогда он был нужен?
Вот и выходит — вопросов несколько больше, чем ответов.
Марсель Арзуманян