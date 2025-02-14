Этот трансфер клуба РПЛ невозможно объяснить. Зачем «Ростов» привез иностранного вратаря и что с ним теперь делать

Кафанова давно и по праву считают главным идеологом российской вратарской школы, как бы он ни отмахивался от этого звания. С иностранными голкиперами тренер не работает уже давно — последним был Плетикоса в бердыевском «Ростове» десять лет назад. С тех пор агенты и руководители наверняка не раз предлагали Виталию Витальевичу иностранных киперов — и все же к нему ехали только вратари из России: все знают, как он запускал карьеры Рыжикова и Медведева, реанимировал Джанаева и Песьякова.