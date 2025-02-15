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Тренер «Акрона» отреагировал на слова Дзюбы о нем

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на слова форварда, который заявил, что принципиальным моментом при подписании возможного нового контракта с клубом является то, останется ли в клубе наставник команды, передает «РБ Спорт».

Источник: Соцсети

«Очень приятно, что он так по-человечески относится. Думаю, в будущем все будет в порядке — я никуда не собираюсь уходить», — сказал Тедеев.

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Акрон
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