Чистка в «Спартаке» продолжается. Медина — следующий игрок на выход

В пятницу, 14 февраля, издание Corujao Vascaino сообщило, что Медина может продолжить карьеру в «Васко да Гама». Эта информация не получила никакого развития, но за ней появилась следующая: «Ботафого» ведет переговоры о переходе Хесуса и может подписать с ним контракт в ближайшее время. Журналист Фабио Торрес отметил, что запрос по хавбеку действительно присылал и «Васко да Гама», но до переговоров между клубами дело не дошло.