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Чистка в «Спартаке» продолжается. Медина — следующий игрок на выход

Парагваец находится в шаге от перехода в «Ботафого» на правах аренды.

Источник: Спорт-Экспресс

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао продолжает серьезную чистку состава. Ранее красно-белые расстались с четырьмя игроками: нападающими Вилианом Жозе и Шамаром Николсоном, защитником Томашем Таварешем и вратарем Александром Селиховым. На очереди пятый — полузащитник Хесус Медина.

Отъезд в Бразилию

В пятницу, 14 февраля, издание Corujao Vascaino сообщило, что Медина может продолжить карьеру в «Васко да Гама». Эта информация не получила никакого развития, но за ней появилась следующая: «Ботафого» ведет переговоры о переходе Хесуса и может подписать с ним контракт в ближайшее время. Журналист Фабио Торрес отметил, что запрос по хавбеку действительно присылал и «Васко да Гама», но до переговоров между клубами дело не дошло.

По данным «Чемпионата», «Ботафого» и «Спартак» уже согласовывают последние условия сделки. Сам Медина отправится на медосмотр в ближайшее время. В случае успешного прохождения парагваец перейдет в бразильский клуб на правах аренды, рассчитанной на год, с опцией выкупа.

«Ботафого» охотно забирает игроков из РПЛ

Этой зимой один из самых популярных и титулованных клубов Бразилии часто мелькает в новостях, связанных с российскими командами.

Еще в январе из «Зенита» в «Ботафого» перебрался Артур, а в обратном направлении последовал Луис Энрике. Также летом туда отправится полузащитник сине-бело-голубых Вендел.

История с Бителло — еще одна сага этого трансферного окна. Игрок не вернулся в расположение «Динамо» к старту зимних сборов, которые начались 13 января. Футболист присоединился к команде лишь спустя почти две недели. По информации «СЭ», «Ботафого» продолжает переговоры с бело-голубыми по поводу возможного трансфера. В настоящий момент неясно, смогут ли стороны договориться о сделке: все зависит от готовности бразильцев пойти на условия московского клуба.

Теперь в Рио-де-Жанейро отправляется Медина.

Карьера Медины в «Спартаке»

27-летний южноамериканец присоединился к красно-белым летом 2023 года, покинув ЦСКА. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

В конце января портал Metaratings сообщал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не против ухода футболиста, если клуб подпишет нового вингера. При этом сам Медина не горел желанием уходить.

2 февраля парагваец нанес идеальный по точности удар со штрафного в товарищеском матче спартаковцев против «Астаны». Похоже, этот гол станет для него последним в футболке московского клуба. После перехода Ливая Гарсии из АЕК Хесус оказался не нужен красно-белым.

Роман Кольцов

Спартак
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