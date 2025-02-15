«Спартак» предложил 25 миллионов евро за Жедсона Фернандеша, пишут СМИ

В феврале СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны петербургского «Зенита», который предложил 15 млн за игрока. Председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев в разговоре с РИА Новости опроверг эту информацию. Летом 2024 года «Зенит» уже интересовался полузащитником. Тогда СМИ сообщали, что петербургский клуб договорился с игроком о контракте до 2028 года с зарплатой в три миллиона евро в год. «Зенит» предлагал «Бешикташу» 25 млн евро за Фернандеша и экс-полузащитника ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, но в итоге вышел из переговоров.