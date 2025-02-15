«Привыкли, что провинциалы не вякают». За что Галицкий не любит Москву?

Многие знают Сергея Галицкого как большого патриота Краснодара. Трудно переоценить вклад бизнесмена в развитие города, причем не только в футбольном аспекте. Инфраструктурные проекты сделали облик города привлекательнее и практически преобразили его. Эти дела лишь подтверждают желание Галицкого видеть в России бурно развивающуюся провинцию, которую он часто противопоставлял Москве.
«В Москве не понимают сути жизни»
Противостояние со столицей не ограничивается лишь футбольным полем. В спортивном плане «Краснодар» пока не достиг главной цели, остановившись в шаге от чемпионства в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (хотя клуб уступил не московской, а петербургской команде). Поддевал москвичей Галицкий и в интервью. К примеру, возмущался перекосом эфирного времени на спортивных каналах в пользу московских клубов.
«Это несправедливо по отношению к российскому футболу. У нас же не открытый чемпионат Москвы. Если СМИ у нас общие, а не только столичные, если договор подписан не только с московскими клубами, а с лигой, то будьте добры, делайте это так, как должны делать.
А так получается ситуация: у вас шесть детей, трое более талантливы, вы с ними общаетесь, трое менее талантливые, и вы говорите им: “До свидания”. Раз вы подписали контракт с лигой, будьте добры говорить и про ЦСКА, и про “Мордовию”. Просто вы привыкли, что провинциалы не вякают», — говорил Галицкий в интервью Sports.ru.
Предприниматель неоднократно отмечал, что, по его мнению, москвичи считают, будто в других городах нет жизни. У Галицкого на этот счет противоположные взгляды: бизнесмен жалел жителей столицы, называл город некомфортным для жизни и приводил в пример «провинцию».
«Живя в Краснодаре, я понимаю: люди, которые в Москве, не очень счастливы. Я считаю, что это довольно некомфортный город для жизни. Знаете, все события в стране освещаются из Москвы. Все СМИ централизованы в столице. И, наверно, поэтому есть ощущение, что за МКАД жизни нет. Но мне кажется, что это настолько поверхностно, что даже нечего обсуждать. В Москве у людей выше доходы? Но вы не можете купить за деньги солнце. Вы не можете купить отсутствие пробок, хороший климат. Деньги не единственный критерий, мерило счастья человека», — говорил он.
О городах, более комфортных для жизни, Галицкий говорил еще в 2011 году. Он хвалил Казань, Белгород, Липецк и, конечно, Краснодар. Отвечая на вопрос о недвижимости в Москве, бизнесмен назвал его «чисто московским» и заявил, что жить в столице не будет никогда.
«Я в Москве ни за что жить не буду. Я лучше буду в Саранске жить, чем в Москве. Многие люди, которые живут в Москве, не понимают суть жизни. Я никого за это не ругаю, просто делюсь мнением, которое может быть ошибочным. Что такое 90 дней солнца в году. Это ужасно. Что такое по два-три часа проводить в пробках? Что такое все время без зелени? Мы не уважаем себя, если наша задача — заработать мешок денег и убежать с ним в Москву», — рассказывал Галицкий.
Желание променять родной город на Москву, а столицу впоследствии на зарубежные страны, Галицкий назвал ментальностью нищих духом людей и неуважением к земле, на которой человек вырос. Сам предприниматель придерживается принципа, который в США называется giving back to the community. Большое состояние и легкое отношение к нажитому ему в этом помогает.
«В гробу карманов нет. Ты заработал в этом обществе, и ты должен отдавать этому обществу. Ты не сможешь съесть два завтрака, как ни пытайся. Второй завтрак уже будет полдником», — говорил Галицкий в рамках «Коммент. Шоу».
У Галицкого конфликт с Федуном?
Владелец «Краснодара» неоднократно заявлял, что счастлив на родной земле и хочет делать все для ее развития, помогать городу и жителям. Главным нефутбольным проектом Галицкого в Краснодаре стал огромный парк, построенный исключительно на его средства. При этом миллиардер не хочет навязываться городу и властям — он подчеркивает, что проекты будут реализовываться только с согласования администрации и жителей города.
В то же время большой статьей расходов для Галицкого остается футбольный клуб. По данным «РБ Бизнес», к 2024 году бизнесмен вложил в «Краснодар» 3,65 миллиарда рублей личных средств. Еще почти два миллиарда клубу передали аффилированные с ним компании.
Средства уходят не только на поддержание первой команды клуба, но и его структур. Самой известной из них является академия «Краснодара», давно зарекомендовавшая себя в качестве уникальной и одной из лучших не только в России, но и в Европе. История с одним из ее выпускников тоже сыграла свою роль в резком отношении Галицкого к Москве.
В 2016 году московский «Спартак» нацелился на приобретение у «Краснодара» Федора Смолова. Клубы не смогли договориться, поскольку «быки» принципиально настаивали на том, чтобы получить за нападающего 30 миллионов евро — полную сумму отступных. Причиной мог послужить переход молодого полузащитника Ивана Репяха из краснодарской академии в «Спартак».
В «Краснодаре» считали, что Репяха «увели» из клуба, нарушив джентльменское соглашение, по которому «быки» и «красно-белые» не переманивают друг у друга молодых талантов. Считается, что эта история подпортила отношения между Галицким и бывшим президентом «Спартака» Леонидом Федуном. Позже Федун заявил, что конфликта между ним и Галицким нет, а Репях не заиграл в «Спартаке» и уехал в датскую лигу.
«В природе нет не патриотов»
При всей любви к родному городу Галицкий не называет себя патриотом и последовательно отрекается от такой характеристики.
«Я не патриот. Я просто человек, живущий в этой стране. Вы считаете, что я патриот? Мне это слово не нравится. Патриот — это метка. Ты — патриот. А вот ты — не патриот. Пусть тебе будет стыдно. Нет не патриотов в природе. Физиологически невозможно не любить, не быть привязанным к месту, где ты родился», — говорил он.
Галицкий рассуждал о природе споров о патриотизме, говоря, что эта тема может быть актуальна для народов, «вышедших из рабства 150 лет назад». В России ситуация, по мнению бизнесмена, иная.
«На них не ругаться надо, как это делает московско-петербуржская либеральная интеллигенция, а сочувствовать. Нужно просто что-то делать, пример им хороший подавать, чтобы они эволюционно менялись, а не обзывать их стадом или, как там теперь говорят, ватниками», — добавил он.
Даже после 2021 года, когда стало известно, что Галицкий борется с тяжелой болезнью, он не перестал уделять огромное внимание своему городу. Бизнесмен и сейчас продолжает вкладываться в развитие Краснодара.
«Это моя жизнь, — заявил он. — И я готов участвовать в социальных проектах в городе. Потому что я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать. Я инвестирую в какие-то активы, ценные бумаги, облигации, акции. Это все стандартный набор пенсионера. И все, что зарабатываю, я буду тратить на город».
Автор: Роберт Шилькович