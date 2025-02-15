«Привыкли, что провинциалы не вякают». За что Галицкий не любит Москву?

«Это несправедливо по отношению к российскому футболу. У нас же не открытый чемпионат Москвы. Если СМИ у нас общие, а не только столичные, если договор подписан не только с московскими клубами, а с лигой, то будьте добры, делайте это так, как должны делать.



А так получается ситуация: у вас шесть детей, трое более талантливы, вы с ними общаетесь, трое менее талантливые, и вы говорите им: “До свидания”. Раз вы подписали контракт с лигой, будьте добры говорить и про ЦСКА, и про “Мордовию”. Просто вы привыкли, что провинциалы не вякают», — говорил Галицкий в интервью Sports.ru.