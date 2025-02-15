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Генич — о трансферной кампании «Спартака»: «Лукойл» вернулся, чтобы править и помешать «Зениту» в год столетия

Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» прокомментировал трансферную кампанию «Спартака» в зимнее трансферное окно.

Источник: КомментШоу

«Есть деньги. Когда был Федун, тогда центр принятия решений был один. Все зависело исключительно от его настроения: хотелось ему потратить — он это делал, не хотелось — не делал. У “Лукойла” деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать “Зениту” в год столетия, вернуть “Спартаку” былое величие и позиционировать “Лукойл” на первом месте. Для этого надо тратить, поэтому они это делают», — сказал Генич «СЭ».

Федун ушел с должности президента «Спартака» в 2022 году. Специалист руководил московской командой на протяжении 18 лет. «Лукойл» владеет 100% акций «Спартака» с лета 2022 года.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (37 очков в 18 турах). Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

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