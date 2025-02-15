Генич — о трансферной кампании «Спартака»: «Лукойл» вернулся, чтобы править и помешать «Зениту» в год столетия

«Есть деньги. Когда был Федун, тогда центр принятия решений был один. Все зависело исключительно от его настроения: хотелось ему потратить — он это делал, не хотелось — не делал. У “Лукойла” деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать “Зениту” в год столетия, вернуть “Спартаку” былое величие и позиционировать “Лукойл” на первом месте. Для этого надо тратить, поэтому они это делают», — сказал Генич «СЭ».