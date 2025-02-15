Дубль Тюкавина и сонные железнодорожники. «Динамо» обыграло «Локомотив»

Еще одна неожиданность — очень большое преимущество «Динамо». Возможно, сказалась разница в настроении. «Локомотив» до этого одержал четыре победы с общим счетом 11:0 — над «Чжэцзяном», «Ростовом» (второй состав), «Арабиан Фэлконс» и «Урарту». Не самые грозные оппоненты, но как будто удачная серия убаюкала красно-зеленых — они сразу отдали территорию бело-голубым и крайне редко выключали максимальные обороты.