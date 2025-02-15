Дубль Тюкавина и сонные железнодорожники. «Динамо» обыграло «Локомотив»

Товарищеский матч
«Локомотив» — «Динамо» — 0:2 (0:2)
Голы: Тюкавин, 34 (0:1). Тюкавин, 41 (0:2).
«Локомотив»: Лантратов, Монтес, Ньямси, Сильянов, Ненахов, Баринов, Карпукас (Годяев, 56), Батраков, Тикнизян (Севикян, 56), Раков (Пиняев, 46), Воробьев (Сулейманов, 56).
«Динамо»: Лунев (Лещук, 46), Лаксальт (Скопинцев, 27), Фернандес, Бальбуэна, Кутицкий (Даса, 60), Фомин (Гагнидзе, 71), Смелов (Александров, 71), Артур (Макаров, 60), Карраскаль (Окишор, 71), Гладышев (Нгамале, 60), Тюкавин.
Предупреждения: Карпукас, 31. Годяев, 79.
15 февраля. Дубай. Стадион JA Resort.
«Динамо» и «Локомотиву» играть в РПЛ 15 марта, ровно за месяц до этого и за две недели до рестарта сезона соперники провели спарринг в ОАЭ.
Марцел Личка на сборах постоянно ротировал состав, сильнейшие вместе сыграли лишь 60 минут, так что была уверенность: против железнодорожников выйдут лучшие, те, кого наигрывают к встрече 2 марта с «Ростовом». Однако вмешались медицинские показатели: у кого-то небольшие проблемы, кого-то поберегли. Матч с «Локо» пропускали сразу пять футболистов: Чавес, Бителло, Маричаль, Маухуб и Майсторович.
Тренерский штаб решил компенсировать потери в центре обороны переводом туда Фернандеса, а налево отправился Лаксальт. В полузащите же вакансию заполнил Смелов. 19-летнего юношу много хвалит на сборах Личка, старательной работой он заслужил место в старте. Интересно также, что с первых минут вышел не лидер прошлого сезона Нгамале, а Гладышев.
У «Локо» же все привычное — самые лучшие силы. Удивление одно: ставка на правом фланге на Ракова, Пиняев его заменил только в перерыве.
Еще одна неожиданность — очень большое преимущество «Динамо». Возможно, сказалась разница в настроении. «Локомотив» до этого одержал четыре победы с общим счетом 11:0 — над «Чжэцзяном», «Ростовом» (второй состав), «Арабиан Фэлконс» и «Урарту». Не самые грозные оппоненты, но как будто удачная серия убаюкала красно-зеленых — они сразу отдали территорию бело-голубым и крайне редко выключали максимальные обороты.
«Динамо» же трижды проиграло на Winline Зимнем кубке РПЛ, заняло там последнее место, а заключительная встреча с «Ростовом» (0:4) вообще вышла провальной, так что подопечные Лички явно хотели реабилитироваться.
В первом тайме бело-голубые владели большим преимуществом и заслуженно повели, благодаря дублю Тюкавина — 2:0. Сначала форвард добил мяч в сетку после удара Смелова, а потом использовал передачу Карраскаля, здорово зарядив с не самой удобной позиции. И показав пример реализации Смелову и Гладышеву, которые не сумели переиграть Лантратова из более выгодных положений.
У Тюкавина мог быть покер в первом тайме, но один его гол отменил судья, усмотревший у Смелова нападение на вратаря, а в другом случае нападающий перекинул не только голкипера, но и ворота.
В первом тайме динамовцев могла расстроить только замена из-за травмы Лаксальта. Но, по данным «СЭ», с уругвайцем не должно быть ничего серьезного — он оступился в борьбе.
Второй тайм, особенно после многочисленных замен, вышел куда более равным. Лещук отбил опаснейшие удары Ньямси и Севикяна, Гладышев пробил в перекладину, а Окишор не попал в створ с близкого расстояния.
Личка наверняка может быть довольным контрольным матчем. А вот у Михаила Галактионова, похоже, будут претензии к своим футболистам.
«Локомотиву» до возобновления сезона осталось сыграть 18 февраля двумя составами с «Уралом». «Динамо» же 21 февраля сыграет с «Краснодаром» и «Уралом».
Автор: Константин Алексеев