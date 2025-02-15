Саша Илич — об Огнене Мимовиче: он точно может дать многое «Зениту»

«Мимович — очень молодой игрок с огромным потенциалом. Он ярко проявил себя в матчах за “Црвену Звезду” в Лиге чемпионов. Я верю в его качества, даже несмотря на свою молодость, он точно может дать многое “Зениту” и помочь команде достичь серьезных результатов. С ним они точно не прогадали», — приводит слова Илича «РБ Спорт».