«Локомотив» разгромил самаркандское «Динамо» со счётом 6:1 в товарищеском матче

На 19-й минуте нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счёт. На 21-й минуте форвард Тимур Сулейманов увеличил преимущество железнодорожников. На 25-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Марко Станоевич, реализовав 11-метровый удар. На 52-й минуте хавбек красно-зелёных Эдгар Севикян реализовал пенальти. На 60-й минуте полузащитник Станислав Топинка довёл счёт до разгромного — 4:1. На 78-й минуте форвард Вадим Раков поразил ворота самаркандского клуба. Окончательный результат в игре на 83-й минуте установил хавбек Никита Салтыков — 6:1.