Алеррандро согласовал контракт с ЦСКА — источник

По информации источника, Алеррандро выкупит свой контракт у «РБ Брагантино» за € 4,2 млн. 16 февраля 25-летний форвард прилетит в турецкую Анталию на третий армейский сбор перед возобновлением сезона-2024/2025. Сообщается, что стороны окончательно согласовали сделку, медицинский осмотр нападающий уже прошёл, контракт будет рассчитан на три года с опцией продления ещё на один год. Зарплата — € 1,045 млн в год.