Игравший в «Барселоне» футболист ЦСКА рассказал об отношении к России

«Русский народ — добрый народ», — заявил футболист. Он подчеркнул, что планирует продолжать изучение русского языка, чтобы общаться с одноклубниками.
ЦСКА подписал контракт с Пьяничем на год с возможностью пролонгации еще на год. По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата 34-летнего футболиста составит миллион евро за сезон и может быть дополнена бонусами за хорошую игру.
Последней командой Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, которую он покинул в июле. Также на клубном уровне футболист играл за «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ», «Рому», «Лион» и «Мец». За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич выступает с 2008 года.