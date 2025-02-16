«Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» по покупке футболиста Жедсона за €25 млн

СТАМБУЛ, 16 февраля. /ТАСС/. Президент турецкого футбольного клуба «Бешикташ» Сердал Адали отклонил предложение московского «Спартака» по покупке португальского полузащитника Жедсона Фернандеша. Об этом сообщил портал Karakartal.
Отмечается, что решение является окончательным.
Ранее журналистка Тугба Хачибайрамоглу сообщила, что «Спартак» предложил Фернандешу зарплату в размере €4 млн в год, что убедило полузащитника согласиться на переезд в российский клуб. Отмечалось, что руководство красно-белых предложило «Бешикташу» €25 млн, однако окончательное решение о переходе должен принять президент турецкой команды. Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что последние детали перехода португальца будут согласованы между клубами до конца недели.
Фернандешу 26 лет, он выступает за «Бешикташ» с лета 2022 года. В составе команды игрок провел 114 матчей в различных турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. В составе «Бешикташа» Фернандеш стал победителем Кубка и Суперкубка Турции. По ходу карьеры футболист также выступал за португальскую «Бенфику», английский «Тоттенхэм», турецкие «Галатасарай» и «Ризеспор». За сборную Португалии полузащитник принял участие в двух матчах, сделав один ассист.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 37 очков по итогам 18 туров.