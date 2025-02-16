«Бешикташ» отклонил предложение «Спартака» по покупке футболиста Жедсона за €25 млн

Фернандешу 26 лет, он выступает за «Бешикташ» с лета 2022 года. В составе команды игрок провел 114 матчей в различных турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. В составе «Бешикташа» Фернандеш стал победителем Кубка и Суперкубка Турции. По ходу карьеры футболист также выступал за португальскую «Бенфику», английский «Тоттенхэм», турецкие «Галатасарай» и «Ризеспор». За сборную Португалии полузащитник принял участие в двух матчах, сделав один ассист.