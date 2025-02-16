Ловчев: все ошибки Лещука почему‑то происходят со «Спартаком», но и Яшина освистывали

«Проблема Лещука точно не в психологии или ещё в чём‑либо. Мы величайшим считаем Льва Яшина, но мало кто помнит, что в начале своей карьеры он пропустил мяч от вратаря соперника. Мало кто помнит, что в 1962 году сборная СССР вела в счёте у Колумбии 4:1 к 69‑й минуте, но пропустила ещё три и была ничья. После того матча на Яшина обрушился такой шквал критики, его в Москве все освистывали, но в 1963‑м стал обладателем “Золотого мяча”.