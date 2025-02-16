«Зенит» предложил € 18 млн за полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона — Globo

По информации источника, сине-бело-голубые предложили € 18 млн за 27-летнего хавбека. Сообщается, что «Фламенго» на данный момент отказывается вести переговоры о переходе капитана, так как в клубе считают Жерсона важным игроком. Ранее была информация, что «Зенит» готов платить бразильскому футболисту € 7,2 млн в год.