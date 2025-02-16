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«Зенит» предложил € 18 млн за полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона — Globo

Санкт-петербургский «Зенит» сделал предложение о трансфере центрального полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона Сантоса да Силва. Об этом сообщает Globo Esporte.

Источник: Getty Images

По информации источника, сине-бело-голубые предложили € 18 млн за 27-летнего хавбека. Сообщается, что «Фламенго» на данный момент отказывается вести переговоры о переходе капитана, так как в клубе считают Жерсона важным игроком. Ранее была информация, что «Зенит» готов платить бразильскому футболисту € 7,2 млн в год.

В сезоне-2024 Жерсон сыграл за «Фламенго» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Жерсон выступал за «Флуминенсе», «Рому», «Фиорентину», «Марсель» и на данный момент за «Фламенго».

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