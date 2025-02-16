«Крылья Советов» разгромили «Тобол» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая на зимних сборах в Турции, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей отличились Иван Олейников (20-я минута), Владислав Шитов (83) и Иван Бобер (90+2).
Для «Крыльев Советов» этот матч стал вторым в воскресенье. Ранее самарская команда благодаря голу Ульви Бабаева (39) обыграла казахстанский «Кызыл-Жар» — 1:0.
«Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и в первом после возобновления чемпионата матче сыграют 1 марта на выезде с лидирующим «Краснодаром».