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Футболист «Зенита» Педро выиграл молодежный чемпионат Южной Америки

Гол Педро помог сборной Бразилии выиграть молодежный чемпионат Южной Америки.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Молодежная сборная Бразилии по футболу, в составе которой выступает нападающий петербургского «Зенита» Педро, стала победителем чемпионата Южной Америки среди игроков не старше 20 лет.

В заключительном матче финальной группы бразильцы одержали победу над сверстниками из Чили со счетом 3:0. Голы забили Дейвид Вашингтон (74-я минута), Педро (86) и Рикардо Матиас (88). Помимо гола, на счету 19-летнего игрока «Зенита» также две результативные передачи.

По итогам пяти туров сборная Бразилии набрала 13 очков и заняла первое место, опередив на три очка команду Аргентины. Бразильцы в рекордный, 13-й раз стали победителями молодежного чемпионата Южной Америки. Для Педро, который стал игроком «Зенита» в январе 2024-го, это уже второй титул на данном турнире.

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