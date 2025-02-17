Футболист «Зенита» Педро выиграл молодежный чемпионат Южной Америки

По итогам пяти туров сборная Бразилии набрала 13 очков и заняла первое место, опередив на три очка команду Аргентины. Бразильцы в рекордный, 13-й раз стали победителями молодежного чемпионата Южной Америки. Для Педро, который стал игроком «Зенита» в январе 2024-го, это уже второй титул на данном турнире.