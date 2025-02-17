Тер-Абрамян сменил Андреева на посту генерального директора футбольных «Крыльев Советов»

САМАРА, 17 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев покинул пост. На должность назначен бывший коммерческий директор Футбольной национальной лиги Роберт Тер-Абрамян, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Принято решение о смене генерального директора. Вадим Андреев покидает эту должность. Благодарю его за работу, профессиональное отношение к делу. По моему предложению новым генеральным директором утвержден Роберт Тер-Абрамян, ранее занимавший должность коммерческого директора Футбольной национальной лиги», — сообщил Федорищев в своем Telegram-канале.