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Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в товарищеском матче

Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в товарищеском матче на сборах в Турции.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в товарищеском матче на тренировочных сборах в Турции.

Встреча закончилась со счетом 0:0.

Позднее в понедельник армейцы проведут еще одну товарищескую встречу — против воронежского «Факела». Игра начнется в 17:00 мск. Также на 22 февраля у ЦСКА запланирована контрольная игра с самарскими «Крыльями Советов». Футболисты «Сочи» 18 февраля планируют провести спарринг с казанским «Рубином».

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги, сочинцы идут на четвертой позиции в Первой лиге.

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