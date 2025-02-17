Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в товарищеском матче

Позднее в понедельник армейцы проведут еще одну товарищескую встречу — против воронежского «Факела». Игра начнется в 17:00 мск. Также на 22 февраля у ЦСКА запланирована контрольная игра с самарскими «Крыльями Советов». Футболисты «Сочи» 18 февраля планируют провести спарринг с казанским «Рубином».