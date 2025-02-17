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Александр Гришин: надоело смотреть, как 70% клубов РПЛ играют от обороны

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался о возможном уходе Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

«Честно говоря, мне всегда нравился Личка. Видно, что это хороший футбольный человек, который выстраивает хорошую игру в атаке. Как бы мы ни хотели, но “Спартак” с “Зенитом” лучше укомплектованы, чем “Динамо”. У динамовцев были проблемы в обороне, но мне нравится Личка как тренер и человек. Будет жаль, если он покинет клуб. Он ставит атакующий футбол. Надоело смотреть, как 70% клубов РПЛ играют от обороны. У нас только три-четыре команды играют в атаку. Даже если Личка покинет клуб, он найдёт себе другую команду в России. Это сильный тренер.

В то же время, если Карпину поступит предложение от «Динамо», он его примет. Не хочу обижать «Ростов», но «Динамо» — один из грандов российского футбола, там каждый мечтает поработать«, — сказал Гришин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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