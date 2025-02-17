Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Урале» прокомментировали информацию о возможном переходе Селихова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе экс-голкипера «Спартака» Александра Селихова в екатеринбургский клуб.

Источник: Чемпионат.com

«Как только Селихов будет близок к подписанию контракта, сразу об этом объявим. Пока не могу ничего сказать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сегодня издание Metaratings сообщило, что «Урал» договорился с Селиховым. Бывший вратарь «Спартака» близок к переходу в екатеринбургский клуб.

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

Урал
Премьер-лига: таблица и календарь