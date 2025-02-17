Генич рассказал, что «Динамо» предлагало Захаряну вернуться в аренду до конца сезона

Сейчас команда близка к пиковому отрезку в сезоне, команда продолжает выступление в Кубке, Лиге Европы и чемпионате. Своё игровое время Арсен получит. Я думаю, что медицинский штаб понимает, что нельзя его резко бросать в поле. Надо подводить его аккуратно, в клубе это просчитывают. Постепенно он будет получать всё больше и больше игрового времени. Я не склонен к панике и не думаю, что всё пропало. Нужно время, до конца сезона он точно останется«, — приводит слова Генича “Матч ТВ”.