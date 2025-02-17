Максим Мухин заявил, что ЦСКА способен побороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Мухин выступает в составе красно-синих с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, в октябре 2023 года Мухин получил травму, врачи диагностировали у игрока разрыв передней крестообразной связки.