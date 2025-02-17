Вадим Евсеев — о россиянах в составе «Локомотива»: были бы деньги — были бы иностранцы

— У «Локомотива» почти весь стартовый состав — русские ребята. Насколько это помогает для достижения хороших результатов?
— Вы знаете, с чем это связано? Были бы деньги — были бы иностранцы. А так — раз команда показала такой результат, значит, взаимопонимание у ребят точно налажено.
— Цель команды — борьба за тройку?
— Борьба за попадание в пятёрку, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».
После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В активе подопечных Михаила Галактионова 35 очков. 28 февраля «Локомотив» проведёт встречу с махачкалинским «Динамо» в рамках 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.