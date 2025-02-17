Тугарев объяснил, почему покинул «Ростов» и перешёл в казахстанский «Елимай»

Футболист отметил, что у него были предложения из России. Однако по различным причинам он выбрал вариант из Казахстана. В частности, Тугарев отметил, что его мотивируют амбиции «Елимая» — клуб хочет не только бороться за лидерство на внутренней арене, но и играть в еврокубках.