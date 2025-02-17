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Агент Лоррана объяснил сорвавшийся трансфер в ЦСКА

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы Лоррана из «Фламенго», объяснил, почему сорвался переход его клиента в московский ЦСКА.

Источник: Getty Images

"После обсуждения нескольких деталей было достигнуто соглашение между двумя клубами и спортсменом. Лорран приготовился к немедленной поездке, пока клубы разбирались с вопросами, связанными с документами.

Было решено, что спортсмен будет отпущен «Фламенго» для поездки после того, как ЦСКА отправит подписанный контракт на трансфер. ЦСКА сказал, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло, и поэтому «Фламенго» не отпустил спортсмена«, — сказал Фрейта в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.

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