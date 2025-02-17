Агент Лоррана объяснил сорвавшийся трансфер в ЦСКА

Было решено, что спортсмен будет отпущен «Фламенго» для поездки после того, как ЦСКА отправит подписанный контракт на трансфер. ЦСКА сказал, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло, и поэтому «Фламенго» не отпустил спортсмена«, — сказал Фрейта в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.