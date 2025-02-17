Александр Мостовой: «Крылья Советов» — отличный вариант для Зиньковского

«Крылья Советов» — отличный вариант для Зиньковского. Ещё в прошлом сезоне я задавался вопросом, почему он не выходит. Ведь Зиньковский хороший футболист. Другое дело, что и Станковича можно понять, потому что на его позиции конкуренты отлично выступают. Антону нужно играть. Он закончит сезон в «Крыльях», и всё будет хорошо«, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.