Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гурцкая: Вероятность ухода Карпина из «Ростова» — 80%

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился инсайдом по будущему Валерия Карпина в «Ростове». Так, по словам агента, уход Карпина из южного клуба оценивается в 80%.

Источник: Чемпионат.com

«Не исключено, что Карпин уйдёт из “Ростова” до рестарта чемпионата. Все, кто знает ситуацию, оценивают уход на 80%», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» занимает седьмое место, набрав 26 очков. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак».

Ранее в СМИ появились слухи о возможном назначении Валерия Карпина в московское «Динамо».

Ростов
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь