Кого должны успеть отпустить топы РПЛ? У «Спартака» три кандидата, у «Зенита» — два

Ахметов находится примерно в той же ситуации, что и Чистяков. Он почти не играет в чемпионате (51 минута) и выходит на поле в кубковых матчах (319 минут). Чем не повод попробовать свои силы в другой команде? Очевидно, что 27-летний футболист пока проигрывает конкуренцию одноклубникам. Правда, сам Ахметов говорит, что пока не планирует никуда уходить, поскольку хочет доказать свою состоятельность. С другой стороны, по словам Ильзата, его не устраивает нынешний статус в «Зените». В этот список можно было включить 20-летнего полузащитника Дмитрия Васильева, который в этом сезоне отыграл всего шесть минут в РПЛ. Но в январе хавбек сломал плюсневую кость — его возвращение в строй ожидается примерно к апрелю.