«Мне дали серебряную медаль на порванной ленте. И я взорвался». Истории чемпиона России-1995

— О том и говорю. Могли бы решить вопрос. Да, я ошибся один раз за шесть лет, но не ошибаются только мертвые. А сколько я тащил команду?! Меня, между прочим, не отпустили в Испанию, хотя было прекрасное приглашение. А под конец обидели еще сильнее, чем тогда, в раздевалке.