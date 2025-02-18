Пименов стал заместителем гендиректора «Крыльев Советов»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» объявили у себя в Telegram-канале о назначении Руслана Пименова на пост заместителя генерального директора футбольного клуба.
Пименов будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды и селекционную работу службы скаутов, а также будет заниматься вопросами привлечения спонсоров, популяризации футбола и медиа-блока.
«Для меня большая честь присоединиться к клубу. “Крылья” — это бренд, который знают во всей России, клуб с богатыми традициями. В разное время многие известные игроки защищали его цвета, и для меня особая гордость стать частью этой команды. Перед нами стоят важные задачи. В первую очередь — это достижение спортивных результатов. Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста. Еще один ключевой приоритет — привлечение болельщиков на трибуны», — заявил Пименов.
Ранее «Крылья Советов» сообщили о назначении Роберта Тер-Абрамяна на пост генерального директора.
Пименову 43 года. В 1999—2006 годах он выступал за московский «Локомотив», с которым стал двукратным чемпионом России, завоевал два Кубка и один Суперкубок России. Также он выступал за владикавказскую «Аланию», московское «Динамо», минское «Динамо» и французский «Мец». Форвард провел пять матчей за сборную России. С сентября 2024 года Пименов занимал должность заместителя директора в клубе Второй лиги «Орел».