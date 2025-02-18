Пименов стал заместителем гендиректора «Крыльев Советов»

«Для меня большая честь присоединиться к клубу. “Крылья” — это бренд, который знают во всей России, клуб с богатыми традициями. В разное время многие известные игроки защищали его цвета, и для меня особая гордость стать частью этой команды. Перед нами стоят важные задачи. В первую очередь — это достижение спортивных результатов. Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста. Еще один ключевой приоритет — привлечение болельщиков на трибуны», — заявил Пименов.