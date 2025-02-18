Российский защитник перешел из «Нижнего Новгорода» в болгарскую «Славию»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский защитник Артем Варганов перешел из «Нижнего Новгорода» в болгарскую «Славию», сообщается на официальном сайте клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Условия сделки не разглашаются. Отмечается, что «Нижний Новгород» сохранил за собой право обратного выкупа.
Варганову 20 лет. Он является воспитанником московского клуба «Чертаново». Варганов перешел в «Нижний Новгород» в 2023 году и выступал за вторую и молодежную команды клуба. В текущем сезоне Варганов дебютировал за основу «Нижнего Новгорода», проведя два матча в Кубке России.