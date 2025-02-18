«Локомотив» разгромил «Урал» в товарищеском матче

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Московский «Локомотив» нанес крупное поражение екатеринбургскому «Уралу» в первом товарищеском матче в рамках сбора в ОАЭ.
Первая из двух запланированных на вторник встреч прошла в Дубае и завершилась победой железнодорожников со счетом 5:0. Голы забили Дмитрий Воробьев, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Никита Салтыков и Тимур Сулейманов. На 12-й минуте полузащитник «Урала» Никита Морозов не реализовал 11-метровый удар.
Позже во вторник команды проведут вторую встречу, которая начнется в 16:00 мск.
«Локомотив» ушел на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» располагается на третьей строчке в Первой лиге.