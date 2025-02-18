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«Локомотив» разгромил «Урал» в товарищеском матче

«Локомотив» победил «Урал» в первом товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Московский «Локомотив» нанес крупное поражение екатеринбургскому «Уралу» в первом товарищеском матче в рамках сбора в ОАЭ.

Первая из двух запланированных на вторник встреч прошла в Дубае и завершилась победой железнодорожников со счетом 5:0. Голы забили Дмитрий Воробьев, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Никита Салтыков и Тимур Сулейманов. На 12-й минуте полузащитник «Урала» Никита Морозов не реализовал 11-метровый удар.

Позже во вторник команды проведут вторую встречу, которая начнется в 16:00 мск.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» располагается на третьей строчке в Первой лиге.

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