«Локомотив» разгромил «Урал» в товарищеском матче

Первая из двух запланированных на вторник встреч прошла в Дубае и завершилась победой железнодорожников со счетом 5:0. Голы забили Дмитрий Воробьев, Вадим Раков, Владислав Сарвели, Никита Салтыков и Тимур Сулейманов. На 12-й минуте полузащитник «Урала» Никита Морозов не реализовал 11-метровый удар.