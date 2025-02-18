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Ари — о «Спартаке»: самое главное — это атмосфера в коллективе

Бывший нападающий «Локомотива», «Краснодара» и «Спартака» Ари заявил, что для успешного выступления красно‑белым обязательно надо иметь благоприятную атмосферу в коллективе.

Источник: Чемпионат.com

— «Спартаку» всегда нужен результат. Футболисты должны давать результат. Самое главное — это атмосфера в коллективе.

— В «Спартак» пришёл Помазун, который раньше был в ЦСКА.

— Как я вижу, это не проблема. Я играл за «Спартак», потом перешёл в «Локомотив». И всё было хорошо. Просто играй в футбол, и всё, — сказал Ари в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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