Иван Таранов: отрадно, что Алеррандро выбрал ЦСКА, несмотря на предложение от «Севильи»

"Очевидно, что переход Алеррандро в ЦСКА — это громкий трансфер. Я видел нарезку его игровых действий, и он является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Но важно, как он адаптируется и будет проявлять себя в России, ведь РПЛ — это совсем другой чемпионат. Надеюсь, что трансфер Алеррандро оправдает себя. Судя по играм в чемпионате Бразилии, это должен быть хороший форвард.