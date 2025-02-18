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Иван Таранов: отрадно, что Алеррандро выбрал ЦСКА, несмотря на предложение от «Севильи»

Бывший российский футболист Иван Таранов прокомментировал переход бразильского нападающего Алеррандро в ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

"Очевидно, что переход Алеррандро в ЦСКА — это громкий трансфер. Я видел нарезку его игровых действий, и он является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Но важно, как он адаптируется и будет проявлять себя в России, ведь РПЛ — это совсем другой чемпионат. Надеюсь, что трансфер Алеррандро оправдает себя. Судя по играм в чемпионате Бразилии, это должен быть хороший форвард.

Конечно, отрадно, что, несмотря на предложение от «Севильи», бразилец выбрал ЦСКА. Интересно, чем руководствовался футболист при выборе клуба. Для команды, болельщиков и всей РПЛ это хороший переход«, — сказал Таранов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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