Иван Таранов: лучше всего к возобновлению РПЛ готовы «Зенит» и «Спартак»

«Судя по комплектации и составам, очевидно, что лучше всего к возобновлению чемпионата России готовы “Зенит” и “Спартак”. Обе команды провели неплохую трансферную кампанию в зимнее окно. Что касается “Краснодара”, ЦСКА и “Динамо”, они совершили меньше трансферов. Однако это всё пока на бумаге. Интересно посмотреть, как будет наяву», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.