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Иван Таранов: лучше всего к возобновлению РПЛ готовы «Зенит» и «Спартак»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов считает, что на данный момент лучше всего к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги готовы московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит».

Источник: Чемпионат.com

«Судя по комплектации и составам, очевидно, что лучше всего к возобновлению чемпионата России готовы “Зенит” и “Спартак”. Обе команды провели неплохую трансферную кампанию в зимнее окно. Что касается “Краснодара”, ЦСКА и “Динамо”, они совершили меньше трансферов. Однако это всё пока на бумаге. Интересно посмотреть, как будет наяву», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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