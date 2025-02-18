Константин Генич: «Ростову» уже пора отпустить Карпина из рабства

То есть «Ростов» на это ещё может пойти, а вот «Динамо» на совмещение, я думаю, что категорически нет. И тут такая палка о двух концах, потому что в сборной Карпин кайфует и у него друзья все пристроенные«, — сказал Генич в выпуске подкаста “Чемпионата” “Премьер-Лига несправедливости”.