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Константин Генич: «Ростову» уже пора отпустить Карпина из рабства

Известный российский журналист и комментатор Константин Генич считает, что «Ростову» стоит отпустить Валерия Карпина, который занимает должность главного тренера жёлто-синих.

Источник: Чемпионат.com

Ранее сообщалось, что Карпин может покинуть «Ростов» в ближайшее время.

«Мне кажется, Валерий Георгиевич уже “Ростову” дал столько, даже с горочкой, что уже пора его из этого рабства отпустить. Понятно, там дружеские отношения, понятно, что всё хорошо. Со всех точек зрения это прямо ложится как паззл супервариант, только не уверен, что “Динамо” радуется и соглашается с тем, что Карпин тренер сборной.

То есть «Ростов» на это ещё может пойти, а вот «Динамо» на совмещение, я думаю, что категорически нет. И тут такая палка о двух концах, потому что в сборной Карпин кайфует и у него друзья все пристроенные«, — сказал Генич в выпуске подкаста “Чемпионата” “Премьер-Лига несправедливости”.

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